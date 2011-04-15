Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила продление нулевых ставок на ввоз моллюсков и криля

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила продление нулевых ставок на ввоз моллюсков и криля. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Подкомиссия признала целесообразным снижение с 5% до 0% ставок ввозных таможенных пошлин на 2.4-динитроанилин и парааминодифениламин в связи с отсутствием производства этих веществ на территории ЕАЭС.



Одобрено предложение о продлении (до 31 декабря 2022 года) срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов моллюсков и мяса криля, а также сурими отдельных видов рыб.



Для снижения затрат на производство обуви признано целесообразным установить на 3 года нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды химической продукции, используемые в кожевенно-обувной промышленности. Также поддержано предложение об обнулении сроком на 3 года таможенной пошлины на полиуретаны в первичной форме для кожевенно-обувной промышленности.



"AK&M" от 21.11.2019