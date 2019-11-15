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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 22 ноября в размере 70.6997 руб. против 70.8524 руб. на 21 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
21.11.19 - 70.8524 руб.
20.11.19 - 70.6286 руб.
19.11.19 - 70.5313 руб.
16.11.19 - 70.4111 руб.
15.11.19 - 70.6761 руб.
"AK&M" от 21.11.2019