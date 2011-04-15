Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 ноября

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Банк России установил на 22 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.4132
1 Азербайджанский манат 37.6322
100 Армянских драмов 13.3703
1 Белорусский рубль 31.1916
1 Болгарский лев 36.1614
1 Бразильский реал 15.2134
100 Венгерских форинтов 21.2082
1000 Вон Республики Корея 54.2809
10 Гонконгских долларов 81.5968
10 Датских крон 94.6411
1 Доллар США 63.8430
1 Евро 70.6997
100 Индийских рупий 88.9395
100 Казахстанских тенге 16.5257
1 Канадский доллар 47.9662
100 Киргизских сомов 91.2043
10 Китайских юаней 90.7183
10 Молдавских леев 36.8651
1 Новый туркменский манат 18.2670
10 Норвежских крон 69.8906
1 Польский злотый 16.4688
1 Румынский лей 14.7953
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7956
1 Сингапурский доллар 46.8744
10 Таджикских сомони 65.8406
1 Турецкая лира 11.1897
10000 Узбекских сумов 67.1964
10 Украинских гривен 26.3705
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.5937
10 Чешских крон 27.7193
10 Шведских крон 66.2286
1 Швейцарский франк 64.4553
10 Южноафриканских рэндов 43.2781
100 Японских иен 58.8279
"AK&M" от 21.11.2019