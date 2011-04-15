Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 ноября

Банк России установил на 22 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.4132

1 Азербайджанский манат 37.6322

100 Армянских драмов 13.3703

1 Белорусский рубль 31.1916

1 Болгарский лев 36.1614

1 Бразильский реал 15.2134

100 Венгерских форинтов 21.2082

1000 Вон Республики Корея 54.2809

10 Гонконгских долларов 81.5968

10 Датских крон 94.6411

1 Доллар США 63.8430

1 Евро 70.6997

100 Индийских рупий 88.9395

100 Казахстанских тенге 16.5257

1 Канадский доллар 47.9662

100 Киргизских сомов 91.2043

10 Китайских юаней 90.7183

10 Молдавских леев 36.8651

1 Новый туркменский манат 18.2670

10 Норвежских крон 69.8906

1 Польский злотый 16.4688

1 Румынский лей 14.7953

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7956

1 Сингапурский доллар 46.8744

10 Таджикских сомони 65.8406

1 Турецкая лира 11.1897

10000 Узбекских сумов 67.1964

10 Украинских гривен 26.3705

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.5937

10 Чешских крон 27.7193

10 Шведских крон 66.2286

1 Швейцарский франк 64.4553

10 Южноафриканских рэндов 43.2781

100 Японских иен 58.8279

"AK&M" от 21.11.2019