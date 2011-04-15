Банк России на 22 ноября понизил курс евро к рублю более чем на 15 копеек до 70.6997 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 64.0213 руб.

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Банк России на 22 ноября понизил официальный курс евро к рублю более чем на 15 копеек до 70.6997 руб. с 70.8524 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 63.8430 руб. с 64.0213 руб. 21 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 22 ноября уменьшилась почти на 14 копеек (-0.25%) до 66.9287 руб. с 67.0953 руб. 21 ноября.
"AK&M" от 21.11.2019