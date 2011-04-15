Госдума приняла закон о гонорарах успеха для адвокатов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



С 1 марта 2020 года в России, как и во многих зарубежных странах, введут гонорары успеха. Это условие соглашения, согласно которому размер вознаграждения зависит от результата оказания адвокатом юридической помощи.



Это позволит гражданам, которые на момент заключения соглашения с адвокатом ограничены в денежных средствах, в случае выигрыша выплатить причитающееся адвокату вознаграждение.



При этом гонорары успеха не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.



Кроме того, сокращается с пяти до трёх лет адвокатский стаж, необходимый для учреждения адвокатского кабинета или коллегии адвокатов.



С 1 марта 2021 года Совет Федеральной палаты адвокатов будет распределять уголовные дела между адвокатами по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда с помощью автоматизированной системы. Эта норма исключит влияние заинтересованных лиц и равномерно распределит нагрузку между адвокатами.



В соответствии с законом, адвокат, которого лишили статуса за ненадлежащее исполнение обязанностей, разглашение конфиденциальной информации, нарушение профессиональной этики или совершение преступления, не может быть представителем в суде.



С 1 марта 2022 года в качестве первого этапа квалификационного экзамена будут проводить единое тестирование с использованием автоматизированной системы. Это обеспечит анонимную проверку результатов и равные условия получения статуса адвоката во всех адвокатских палатах.



"AK&M" от 21.11.2019