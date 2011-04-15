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21/11/2019
14:44

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 22 ноября 2019 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6.5% годовых, на вторичном рынке - от 8.5%.

Снижение ставок по ипотеке на приобретение готового жилья составит 0.3 п.п. (кроме продуктов "Военная ипотека", "Рефинансирование под залог недвижимости" и Программы государственной поддержки для семей с детьми).

Снижение ставок на покупку квартиры в новостройке составит 0.4 п.п. в большинстве регионов России. В шести регионах снижение составит 0.6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8.5% годовых с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0.3% на ДомКлик".

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 6.5%.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае

"AK&M" от 21.11.2019
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