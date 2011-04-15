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21/11/2019
15:08

"Почта России" и Hermes объявили о начале сотрудничества

АО "Почта России" и Hermes объявили о начале сотрудничества. Об этом говорится в сообщении сторон.

Теперь заказы из интернет-магазинов, отправленные "Почтой России", можно будет получить в пунктах выдачи федеральной сети Hermes.

С ноября 2019 года клиенты "Почты России" смогут воспользоваться услугами международной службы доставки Hermes для получения своих заказов.

Hermes Russia входит в международную Группу компаний Hermes - лидера "посылочного бизнеса" на европейских рынках курьерской и экспресс доставки, имеющую современную инфраструктуру и доступный клиентам сервис. Европейская сеть Hermes Europe насчитывает более 40 000 пунктов в Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Франции и Бельгии.

Hermes в России динамично развивается с 2009 года, предлагая интернет-магазинам и их клиентам комплексное решение по доставке, оплате и возврату товаров. Под брендом Hermes в России осуществляется доставка и выдача товаров, более чем в 1550 пунктах обслуживания покупателей интернет-магазинов в 254 городах Российской Федерации.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно "Почта России" принимает около 2.5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает более 433.3 млн посылок. "Почта России" обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объём транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3.2 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).

Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12.2 млрд руб. и составила 190.43 млрд руб. по сравнению со 178.1 млрд руб. в 2017 году. Фактическая чистая прибыль "Почты России" в 3.5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2.7 млрд руб.



"AK&M" от 21.11.2019
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