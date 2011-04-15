Яндекс.Такси расширила пакет соглашений с российскими регионами, на форуме "Транспортная неделя 2019" компания объявила о партнёрстве с тремя новыми регионами.



Как говорится в сообщении компании, чоглашения о сотрудничестве в разных сферах были подписаны с правительствами Рязанской и Калужской областей, а также Пермского края.



С Рязанской областью заключено соглашение в целях цифровизации экономики и улучшения организации дорожного движения в регионе. Документ был подписан 19 ноября губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и директором по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России Алексеем Федотовым в рамках Транспортной недели 2019 года. В рамках выполнения соглашение планируется в том числе пилотирование на территории региона электронного путевого листа (ЭПЛ).



В Калуге эксперимент по внедрению ЭПЛ будет в соответствии с соглашением расширен. Ранее Калужская область уже вошла в список регионов, которым по поручению вице-премьера Максима Акимова было поручено при участии технологических компаний подготовить и представить в правительство РФ "дорожную карту" по реализации в 2020 году пилотного проекта ЭПЛ. Первое тестирование проекта Яндекс.Такси начала в столице региона летом 2019 года. Сейчас действует 3 точки по выпуску транспорта, через которые в экспериментальном порядке осуществляется выпуск до 100 машин в сутки. Соглашение о дальнейшем ходе эксперимента подписали директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России Алексей Федотов, глава Министерства цифрового развития Калужской области Александр Архангельский и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.



Соглашение с Пермским краем об информационном взаимодействии стало 25-м по счёту в череде аналогичных соглашений, подписанных Яндекс.Такси с российскими регионами. Документ подписали 19 ноября в Москве в рамках Транспортной недели 2019 года заместитель директора Яндекс.Такси по GR Евгений Хохлунов и глава Минтранса региона Николай Уханов. В рамках этого соглашения Яндекс.Такси обязуется после завершения соответствующей технической интеграции предоставлять доступ к сервису только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, получившим разрешение на деятельность такси. Правительство Пермского края, в свою очередь, намерено способствовать упрощению порядка и сокращению сроков выдачи разрешений при наличии у перевозчика всех необходимых документов.



Пилотные проекты по экспериментальному использованию ЭПЛ будут также реализовываться в Белгороде, Новосибирске, Казани и Омске.



Компания "Яндекс.Такси" объединяет сервисы заказа поездок Яндекс.Такси и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Шеф. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.



"AK&M" от 21.11.2019