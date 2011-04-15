Госдума приняла во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Изменения затронут около 60 млн работников и 8.4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Бумажные трудовые книжки останутся, но для работников, которые напишут соответствующее заявление.





"AK&M" от 21.11.2019