Рубль занял выжидательную позицию

После вчерашних попыток закрепиться над уровнем 64 руб., которые не увенчались успехом, доллар стабилизировался и практически не подаёт признаков жизни. Рубль остаётся стабильным, несмотря на недавний локальный всплеск волатильности. В четверг пара доллар/рубль обосновалась в районе 63.80 руб., пытаясь определиться с более чётким вектором движения. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



На фоне потока противоречивых комментариев и заявлений с торгового фронта, трейдеры решили занять выжидательную позицию и пока воздерживаются от принятия активных торговых решений. На рынке Форекс американская валюта торгуется с небольшим понижением, но влияние этого фактора в случае с рублем нивелируется признаками медвежьей коррекции на рынке нефти после вчерашнего довольно агрессивного отскока Brent выше отметки $62 за баррель. В итоге котировки показывают нейтральную динамику, которая, вероятно, сохранится до появления более значимых катализаторов, подчёркивает аналитик.



В центре внимания участников рынка остаётся торговый диалог между США и Китаем. В этом контексте ситуация выглядит неоднозначно на фоне сообщений о прогрессе в переговорах и одновременных сигналов о том, что стороны могут не заключить промежуточную сделку до конца этого года. Дальнейшая динамика пары будет зависеть преимущественно от свежих новостей с этого фронта, а также от способности Brent, которая тестирует уровень $62 за баррель, удержать завоеванные позиции.







"AK&M" от 21.11.2019