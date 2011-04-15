Госдума приняла во втором чтении законопроект о принудительном списании с работодателя долгов по заработной плате

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс РФ о внесудебном порядке взыскания с работодателя задолженности по зарплате. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон предусматривает механизм упрощённого взыскания денег со счетов должника-работодателя в пользу его работников по исполнительному листу, что позволит оперативно погасить задолженности и защитить права работников.



Государственный инспектор труда теперь сможет принимать меры к понуждению работодателя исполнить свои обязанности по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, во внесудебном порядке.







"AK&M" от 21.11.2019