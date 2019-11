Газпром продаёт свои акции

АО "Газпром газораспределение" (подконтрольная ПАО "Газпром" компания) заключило соглашение об организации размещения акций и брокерский договор с АО "Газпромбанк" для продажи 850590751 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром", говорится в сообщении компании.



Регистрационный номер - 1-02-00028-A от 30 декабря 1998 года.

Продажа осуществляется посредством приёма и удовлетворения заявок на покупку акций с использованием биржевой технологии заключения сделок на ПАО "Московская Биржа".



Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Продаже подлежит весь пакет акций, продажа меньшего количества акций не предусмотрена. Владелец определяет заявки, подлежащие удовлетворению, с указанием номеров заявок, а также количеством ценных бумаг, подлежащих продаже по каждой заявке, и принимает решение об итоговом распределении акций либо отказывается от удовлетворения каких-либо заявок. В последнем случае такие заявки на покупку будут отклонены.



Приём заявок осуществляется 21 ноября с 10.00 до 17.00 по московскому времени. Результаты приёма заявок будут объявлены по завершении процесса приёма заявок.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"