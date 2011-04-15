Интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце сократили до 4 минут

Холдинг "РЖД" сократил интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом говорится в сообщении компании.



В часы "пик" электропоезда ходят каждые 4 минуты, в другое время - 8 минут. Количество рейсов "Ласточек" в будние дни увеличилось на 36% - с 354 до 484 в сутки, а в выходные дни выросло на 40% - с 300 до 422.



Для перехода на новый режим работы компания "РЖД" провела масштабные работы по модернизации инфраструктуры МЦК и увеличила количество курсирующих на кольце "Ласточек".



На станции Андроновка произведено переустройство путевого развития, необходимое для установки дополнительного обслуживающего оборудования, построена всесезонная мойка и парк отстоя и экипировки составов. На станции Белокаменная модернизированы приемоотправочные пути для стоянки поездов.



На станциях установлено новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения.



Парк электропоездов "Ласточка" увеличен с 42 до 51 состава.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 21.11.2019