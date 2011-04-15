Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 ноября, не изменились - 44.67 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 ноября 2019 года, не изменились - 44.67 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин всех марок не изменился в цене. Так, АИ-92 стоил 42.25 руб. за литр, АИ-95 - 45.75 руб. за литр, АИ-98 - 51.68 руб. за литр.



Дизель подорожал на 0.4% до 47.16 руб. за литр.

За период с 12 по 18 ноября 2019 года зафиксировано снижение цен на бензин автомобильный в 9 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Йошкар-Оле, Кемерове и Владимире - на 0.2%.



Увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 6 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Салехарде - на 0.6%.



В Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 18 ноября цены на бензин автомобильный не изменились.







"AK&M" от 21.11.2019