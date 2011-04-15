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21/11/2019
17:02

Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 ноября, не изменились - 44.67 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 11 по 17 ноября 2019 года, не изменились - 44.67 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин всех марок не изменился в цене. Так, АИ-92 стоил 42.25 руб. за литр, АИ-95 - 45.75 руб. за литр, АИ-98 - 51.68 руб. за литр.

Дизель подорожал на 0.4% до 47.16 руб. за литр.
За период с 12 по 18 ноября 2019 года зафиксировано снижение цен на бензин автомобильный в 9 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Йошкар-Оле, Кемерове и Владимире - на 0.2%.

Увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 6 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Салехарде - на 0.6%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 18 ноября цены на бензин автомобильный не изменились.



"AK&M" от 21.11.2019
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