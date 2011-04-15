Информация о падении добычи Башнефти искажает реальность, Роснефть

Информация о падении добычи Башнефти искажает реальность. Об этом говорится в заявлении Роснефти в связи с заявлениями главного инвестиционного директора "Просперити Кэпитал Менеджмент" Александра Браниса, прозвучавшими в рамках форума "Россия Зовёт!".



Регулирование добычи нефти компании "Башнефть" и других предприятий Роснефти происходит в строгом соответствии с рекомендациями Минэнерго России в рамках обязательств Российской Федерации по соглашению ОПЕК+.



"Мы хотим напомнить, что предыдущий частный контролирующий акционер "Башнефти" выводил в виде дивидендов и иных платежей фактически весь денежный поток "Башнефти" в подконтрольные ему структуры при согласии миноритарных акционеров (включая, прежде всего, крупного миноритария "Просперити Кэпитал Менеджмент") в ущерб развитию компании. Более чем 180 млрд руб. из объемов выведенных денежных средств так и не были возвращены в Башнефть. А.Бранис и его инвестиционные структуры, будучи бенефициарами "Башнефти", вполне могли бы считаться соучастниками этих действий", считает Роснефть.



ПАО "НК "Роснефть", по итогам анализа деятельности предыдущего частного собственника и выявления фактов недобросовестного управления Башнефтью с его стороны (вывода средств и активов, завышение тарифов на обеспечение электроэнергией, нефтесервисными услугами), в 2016-2017 годах неоднократно предлагало "Просперити Кэпитал Менеджмент" принять участие в защите интересов акционеров компании в судебном порядке, однако, будучи очевидно связанными гласными или негласными обязательствами, "Просперити Кэпитал Менеджмент" отказалось вступить в судебные процедуры в отличие от других крупных акционеров Башнефти, включая Республику Башкортостан, подчёркивает Роснефть.



В результате принятых судебных решений Башнефть получила более 80 млрд руб. на развитие, а Республика Башкортостан - более 16 млрд руб. компенсации нанесенного ущерба, которые были перечислены дополнительно в региональный бюджет. В 2015 году все платежи Башнефти в бюджет республики составили 29.4 млрд руб., а для сравнения в 2018 году - 53.3 млрд руб.



"Вместе с тем, нас не удивляет позиция господина Браниса, основной целью которого является зарабатывание прибыли любыми способами, часто спекулируя, на грани злоупотребления, правами и позицией миноритарного акционера. Не стоит забывать о результатах участия Браниса в процессах реформирования российской энергетики и его сомнительных инициативах (включая совместное с Уильямом Браудером из "Hermitage Capital Management" письмо от 2004 года к Президенту РФ В.В. Путину)", заявила Роснефть.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. С 12 октября 2016 года ПАО "НК "Роснефть" является контролирующим акционером компании.



Чистая прибыль Башнефти, приходящаяся на акционеров, по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 3% до 43.486 млрд руб. с 42.206 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 9% до 424.649 млрд руб. с 389.083 млрд руб. Операционная прибыль составила 64.357 млрд руб. против 53.898 млрд руб.



"AK&M" от 21.11.2019