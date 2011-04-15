ЛУКОЙЛ получил паспорта готовности к работе в ОЗП 2019-2020 годов

Все предприятия группы "ЛУКОЙЛ" получили паспорта готовности Минэнерго России к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2019-2020 годов. Об этом говорится в сообщении компании.



На энергообъектах ЛУКОЙЛа разработаны программы подготовки к работе в текущий сезон, налажен еженедельный мониторинг их выполнения. Проведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, подготовка и аттестация персонала. Всего по предприятиям электроэнергетики проведено 1464 мероприятия.



Получение документа подтверждает, что энергооборудование предприятий Компании отвечает необходимым техническим требованиям и готово обеспечить бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей в зимний период.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.







"AK&M" от 21.11.2019