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21/11/2019
17:22

ЛУКОЙЛ получил паспорта готовности к работе в ОЗП 2019-2020 годов

Все предприятия группы "ЛУКОЙЛ" получили паспорта готовности Минэнерго России к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2019-2020 годов. Об этом говорится в сообщении компании.

На энергообъектах ЛУКОЙЛа разработаны программы подготовки к работе в текущий сезон, налажен еженедельный мониторинг их выполнения. Проведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования, гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, подготовка и аттестация персонала. Всего по предприятиям электроэнергетики проведено 1464 мероприятия.

Получение документа подтверждает, что энергооборудование предприятий Компании отвечает необходимым техническим требованиям и готово обеспечить бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей в зимний период.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



"AK&M" от 21.11.2019
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