Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законы "О средствах массовой информации" и "О защите информации", позволяющие приравнивать граждан к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



По новому закону иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие материалы СМИ – иностранных агентов или участвующие в их создании, а также получающие деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.



Кроме того, СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет иноСМИ-иноагент. При цитировании должна использоваться такая же ссылка. Если ресурс допустит нарушение, то он может быть заблокирован.



При этом Минюст России наделяется полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, которые выполняют функции иностранного агента. По согласованию с МИД ведомство будет принимать решение о включении или исключении СМИ из этого реестра.



"AK&M" от 21.11.2019