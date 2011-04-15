По МЦД открылось пассажирское движение

По первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2) запустили движение, сообщил Стройкомплекс.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, будут работать в режиме наземного метро. МЦД-1 и МЦД-2 соединили 66 станций, с 27 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Поезда по МЦД будут курсировать с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя.



Оплатить проезд можно картой "Тройка". Чтобы вы могли бесплатно сделать пересадку с метро на МЦД и наоборот, карту надо перекодировать в кассах или автоматах метро и железной дороги (Центральной пригородной пассажирской компании). Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут.



В метро появились обновленные схемы с линиями МЦД-1 и МЦД-2 . В среднем на вагон приходится по две-три схемы. Благодаря уникальному цвету линий маршрутов МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск", их визуально легче отличить от линий метро. У первого диаметра цвет "физалис", у второго - "фуксия".



В приложении "Метро Москвы" есть перспективная схема метро с первыми двумя диаметрами. Пользователи могут построить маршрут по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" ("Одинцово-Лобня") и МЦД-2 "Курско-Рижский" ("Нахабино - Подольск") и метро, с учётом строящихся станций до 2021 года.



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать современные поезда "Иволга" российского производства. По техническим параметрам, уровню комфорта и экономической эффективности они соответствуют лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам превосходят их.







"AK&M" от 21.11.2019