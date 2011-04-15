Мосгордума утвердила бюджет фонда ОМС

Мосгордума рассмотрела и приняла законопроект "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". Об этом говорится в сообщении думы.



Как отметил директор Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Владимир Зеленский, слова которого приводятся в сообщении, "планируемый объем доходов бюджета фонда ОМС в 2020 году предполагается в размере 331.031 млрд руб., в 2021 году - 349.661 млрд руб. и в 2022 году - 367.59 млрд руб. Львиную долю доходов составляют субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году субвенция составит 226.4 млрд руб., в 2021 году - 282.4 млрд руб., в 2022 году - 297.8 млрд руб. Число застрахованных составляет почти 12.5 млн человек по состоянию на 1 января текущего года. Также в составе доходов городского фонда ОМС учтены средства, которые поступают как компенсация от других регионов за оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным на территории других регионов. По нашим оценкам, в 2020 году поступление таких трансфертов составит 35.8 млрд руб., в 2021 году - 38.4 млрд руб., в 2022 году - 40.9 млрд руб.".



Как в свою очередь отметил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, фракция партии "Единая Россия", "по сравнению с текущим годом, финансирование фонда увеличится на 13.36%, то есть на 39.022 млрд руб. На 2021 и 2022 годы Москва также планирует рост расходов по этой статье более чем в 18.5 млрд и 18 млрд руб. соответственно. Дополнительные средства будут направлены на обеспечение базовой программы ОМС, что позволит существенно расширить доступность помощи для онкобольных и "сердечников". В 2020 году более 15 млрд руб. пойдёт на приобретение нового диагностического оборудования, ещё 24 млрд - на переоснащение стационаров. На 15 млрд больше, чем в прошлом году, заложено на химиотерапию и поддержку пациентов, столкнувшихся с опасными для жизни заболеваниями. В два раза город увеличивает объёмы закупок лекарств для льготных категорий жителей. На 7.6% возрастет размер подушевого финансирования: с нынешних 11.8 тыс. руб. до 12.7 тыс. руб. в среднем на одного застрахованного москвича".







"AK&M" от 21.11.2019