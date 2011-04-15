Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 22 ноября 2019 года.



АЭРОПОРТАМ НЕ ПРИЛЕТЕЛО 175 МЛРД РУБЛЕЙ

В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПЛАН НЕ ПОПАЛО РАСШИРЕНИЕ 27 РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие - расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет. Эксперты считают подобный подход логичным: пассажиропоток большинства региональных аэропортов растет медленно, и их расширение не является первоочередной задачей.





ПРОЦЕНТ КАК В АПТЕКЕ

В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ POS-КРЕДИТЫ НА ЛЕКАРСТВА



На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть "Самсон-фарма" и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых. В "Самсон-фарме" ожидают, что кредитование принесет сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году. Но большинство дорогостоящих лекарств, на которые мог бы потребоваться кредит, государство выдает бесплатно, а крупные покупки проще совершать по стандартным кредитным картам.





СВИДЕТЕЛЬ ФСБ ПОМОГ ЗАЩИТЕ СКР

В ДЕЛЕ О ПЕРЕДАЧЕ ВЗЯТКИ ГЕНЕРАЛУ ДРЫМАНОВУ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ОБРАТНОЕ





Как стало известно "Ъ", неожиданный поворот произошел в деле трех бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР), обвиняемых ФСБ в получении особо крупной взятки. Ключевой свидетель обвинения бизнесмен Нурдин Тугуз, видевший, по версии следствия, передачу $600 тыс. бизнесменом одному из подсудимых, заявил, что между ними был лишь визуально-голосовой контакт.





ТАНКЕРЫ УХОДЯТ ИЗ МОСКВЫ

РОМАН ТРОЦЕНКО ПРОДАЕТ СВОИ СУДА ЛИЗИНГОВОЙ СТРУКТУРЕ ОСК



Московское речное пароходство (МРП) Романа Троценко наконец нашло покупателя на убыточный в последние два года танкерный дивизион. Флот компании из семи судов будет продан "Машпромлизингу" - кэптивной лизинговой компании Объединенной судостроительной корпорации. После этого, по данным "Ъ", этот флот может быть сдан в лизинг самарскому "Волготрансу". Для МРП сделка должна стать прибыльной, а "Волготранс" сможет более эффективно управлять флотом и получить хорошую лизинговую ставку, считают эксперты.





ПЕНСИОНЕРОВ ПОМАНИЛИ ДИВИДЕНДАМИ

НПФ НАРАСТИЛИ ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ



Рыночные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вновь заинтересовались долевыми ценными бумагами. В октябре они нарастили свои инвестиции в акции более чем на 8 млрд руб. НПФ привлекает высокая дивидендная доходность и стабильная ситуация на фондовом рынке. Но значительно увеличивать вложения в рисковые инструменты пенсионные фонды не планируют, ограничивая их долю уровнем в 10%.





РОССИЯНЕ ЗАИГРАЛИ ПО-НОВОМУ

РЫНОК ГЕЙМИНГА УСКОРИЛ РОСТ



Расходы россиян на видеоигры в 2019 году сделали резкий рывок, подсчитали в компаниях Superdata и Wargaming. По итогам года объем рынка вырастет сразу на $1 млрд - до $2,7 млрд. Международные игровые издатели могут добиться успеха на рынке, если будут учитывать местные особенности, включая госрегулирование интернета и любовь пользователей к скидкам, предупреждают аналитики.





RAMBLER GROUP НЕ ХВАТАЕТ ДРАМЫ

ХОЛДИНГ ЗАПУСТИТ ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка создает театральное продюсерское бюро, которое возглавят Иван Вырыпаев и Юрий Милютин. Новая структура будет участвовать в создании в Москве и за рубежом спектаклей, которые покажет онлайн-кинотеатр Okko. Аудитория для этого есть, но окупить подобный проект сложно, отмечают участники рынка.





ОТХОДЫ СТАНУТ ЦЕМЕНТОМ

СБОРЩИКИ МУСОРА НАШЛИ СПОСОБ СБЫТА



Высокие расходы на захоронение мусора заставляют его переработчиков искать новые механизмы сбыта. Крупный московский оператор MGS Group договорился о поставке топлива из отходов ведущим производителям цемента. Для последних оно будет бесплатным, а поставщику поможет сэкономить около 170 млн руб. в год. Подобных проектов не исключают и другие операторы. Производство цемента на топливе из отходов по уровню загрязнения сравнимо с обычным сжиганием мусора, уверены экологи.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 22.11.2019