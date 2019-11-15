ЦБ РФ установил официальный курс доллара США сегодня, на 22 ноября, в размере 63.8430 руб. против 64.0213 руб. на 21 ноября

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 22 ноября в размере 63.8430 руб. против 64.0213 руб. на 21 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.11.19 - 64.0213 руб.

20.11.19 - 63.7730 руб.

19.11.19 - 63.7542 руб.

16.11.19 - 63.8881 руб.

15.11.19 - 64.2101 руб.













































































"AK&M" от 21.11.2019