ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 ноября, в размере 70.6997 руб. против 70.8524 руб. на 21 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



21.11.19 - 70.8524 руб.

20.11.19 - 70.6286 руб.

19.11.19 - 70.5313 руб.

16.11.19 - 70.4111 руб.

15.11.19 - 70.6761 руб.

















































































































































































































































"AK&M" от 21.11.2019