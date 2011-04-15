Пара USD/RUB не смогла надолго задержаться у отметки 64, укрепившись вчера к 63.7 (-0.2%). Позитив по большей части был спровоцирован ростом цены на нефть (Brent $63.7/баррель, +2.5%) на фоне заявлений Саудовской Аравии о вероятном продлении соглашения о сокращении добычи на декабрьском заседании ОПЕК+. Мотивом для таких сигналов может быть желание поддержать в ближайшие недели рынок перед IPO компании Saudi Aramco, так что перспектива роста цены на нефть в более долгосрочной перспективе остается под вопросом. Об этом говорится в обзоре Росбанка.



Тем не менее, сегодня рубль может продолжить поступательное укрепление к отметке 63.5 против доллара, отыгрывая позитив нефтяного рынка, а также на фоне сохраняющегося спроса на рубли со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами.



"AK&M" от 22.11.2019