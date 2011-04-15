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22/11/2019
11:17

Нефтяное ралли не внушает доверия, полагают аналитики

Нефть продолжила дорожать на торгах в четверг и достигла психологической отметки $64 за баррель впервые за два месяца. Brent, которая еще в среду подбиралась к отметке $60, теперь находится неподалеку от 200-дневной скользящей средней в районе $64.3. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаиа Когана.

Прорыв произошел на фоне ряда позитивных заявлений. На торговом фронте со стороны Китая прозвучали заверения в том, что стороны смогут заключить промежуточное соглашение до конца года, и это станет важным этапом на пути к разрешению конфликта. Тем временем источники в ОПЕК заговорили о возможном принятии более агрессивных мер для оказания поддержки мировому рынку.

Такие сигналы определенно вселяют оптимизм в игроков, но этого недостаточно, чтобы поддержать дальнейшее ралли. Более того, поскольку это всего лишь вербальные интервенции, не подкрепленные фактами и действиями, оптимизм игроков может быстро угаснуть, что приведет к фиксации прибыли, которая может реализоваться уже в ближайшее время, перед наступлением выходных.

Сегодня на утренней сессии Brent расположилась под отметкой $64, торгуясь преимущественно во флэте. Если в ближайшее время котировки не найдут предлога для подъема выше этого уровня, может произойти откат с первичной целью на $62.5 за баррель.





"AK&M" от 22.11.2019
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