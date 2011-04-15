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22/11/2019
12:02

Чистый прирост портфеля кредитов физлицам в октябре был минимальным в текущем году

Чистый прирост портфеля кредитов физическим лицам в октябре был минимальным в текущем году (+0.9%).Об этом говорится в материалах Банка России.

Регулятор объясняет это, в том числе влиянием введения с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам (НПС) в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, а также завершением крупной сделки по секьюритизации ипотечных жилищных кредитов (ИЖК).

В дальнейшем замедлению темпов прироста НПС будет также способствовать повышение с 1 октября коэффициентов риска по ссудам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (отношением платежей к доходам (ПДН) свыше 50%).

Доля ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней в портфеле НПС снизилась с начала года с 9.1 до 8.1%, что объясняется эффектом роста портфеля, а также списаниями проблемных кредитов.

В качестве побочного эффекта от введения ПДН может произойти некоторое ухудшение качества обслуживания НПС из-за того, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты, но в долгосрочной перспективе это перекроется существенным позитивным эффектом от данных мер, подчеркивает ЦБ.


"AK&M" от 22.11.2019
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