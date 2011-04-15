Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 ноября

Банк России установил на 23 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3101

1 Азербайджанский манат 37.5538

100 Армянских драмов 13.3424

1 Белорусский рубль 31.0902

1 Болгарский лев 36.0698

1 Бразильский реал 15.1933

100 Венгерских форинтов 21.0695

1000 Вон Республики Корея 54.1847

10 Гонконгских долларов 81.4364

10 Датских крон 94.3937

1 Доллар США 63.7101

1 Евро 70.5207

100 Индийских рупий 88.7432

100 Казахстанских тенге 16.5127

1 Канадский доллар 48.0034

100 Киргизских сомов 91.0144

10 Китайских юаней 90.5539

10 Молдавских леев 36.6150

1 Новый туркменский манат 18.2289

10 Норвежских крон 69.8223

1 Польский злотый 16.4125

1 Румынский лей 14.7727

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7129

1 Сингапурский доллар 46.7666

10 Таджикских сомони 65.7144

1 Турецкая лира 11.1729

10000 Узбекских сумов 66.9927

10 Украинских гривен 26.3374

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.3262

10 Чешских крон 27.6352

10 Шведских крон 66.3419

1 Швейцарский франк 64.1205

10 Южноафриканских рэндов 43.6427

100 Японских иен 58.6298

"AK&M" от 22.11.2019