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22/11/2019
12:35

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 ноября

Банк России установил на 23 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.3101
1 Азербайджанский манат 37.5538
100 Армянских драмов 13.3424
1 Белорусский рубль 31.0902
1 Болгарский лев 36.0698
1 Бразильский реал 15.1933
100 Венгерских форинтов 21.0695
1000 Вон Республики Корея 54.1847
10 Гонконгских долларов 81.4364
10 Датских крон 94.3937
1 Доллар США 63.7101
1 Евро 70.5207
100 Индийских рупий 88.7432
100 Казахстанских тенге 16.5127
1 Канадский доллар 48.0034
100 Киргизских сомов 91.0144
10 Китайских юаней 90.5539
10 Молдавских леев 36.6150
1 Новый туркменский манат 18.2289
10 Норвежских крон 69.8223
1 Польский злотый 16.4125
1 Румынский лей 14.7727
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7129
1 Сингапурский доллар 46.7666
10 Таджикских сомони 65.7144
1 Турецкая лира 11.1729
10000 Узбекских сумов 66.9927
10 Украинских гривен 26.3374
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.3262
10 Чешских крон 27.6352
10 Шведских крон 66.3419
1 Швейцарский франк 64.1205
10 Южноафриканских рэндов 43.6427
100 Японских иен 58.6298

"AK&M" от 22.11.2019
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