Банк России на 23 ноября понизил курс евро к рублю почти на 18 копеек до 70.5207 руб., курс доллара США - более чем на 13 копеек до 64.7101 руб.

Банк России на 23 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на 18 копеек до 70.5207 руб. с 70.6997 руб., курс доллара США - более чем на 13 копеек до 63.7101 руб. с 63.8430 руб. 22 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 23 ноября уменьшилась более чем на 15 копеек (-0.23%) до 66.7749 руб. с 66.9287 руб. 22 ноября.



"AK&M" от 22.11.2019