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22/11/2019
13:42

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Кредпромбанк" (Ярославль). По величине активов кредитная организация занимала 344-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кредпромбанк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В Кредпромбанке будет действовать временная администрация Банка России до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Кредпромбанк является участником системы страхования вкладов.

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