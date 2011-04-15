Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО "ВЕСТ"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Расчётная небанковская кредитная организация "ВЕСТ" (РНКО "ВЕСТ" Москва).



По величине активов кредитная организация занимала 443-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.



Кредитная организация допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию; проводила сомнительные валютно-обменные операции; нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.



Основным направлением деятельности РНКО "ВЕСТ" являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведённой Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.



В РНКО "ВЕСТ" будет действовать администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



РНКО "ВЕСТ" не является участником системы страхования вкладов.





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