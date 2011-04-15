Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде ноября уменьшилась до 6.03% годовых с 6.17% в первой декаде. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В третьей декаде октября ставка составила 6.36%, во второй и первой - 6.48% годовых.



Напомним, Банк России в конце октября уменьшил ключевую ставку на 0.5 п. п. до 6.5%. ЦБ в текущем году снижал ключевую ставку в июне, июле и сентябре.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.





"AK&M" от 22.11.2019