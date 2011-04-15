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22/11/2019
13:28

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о производстве лекарств без согласия патентообладателя

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс, предусматривающий возможность производить в России лекарства без согласия патентообладателя. Соответстсующий законопроект размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

В соответствии с законопроектом, Правительство РФ будет принимать решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия обладателя "в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан".

Патентообладателя будут уведомлять о том, что в России хотят выпускать его лекарства, и он получит право на "соразмерную компенсацию". Методику расчёта компенсации и порядок её выплаты будет определять также Правительство, говорится в законопроекте.

"AK&M" от 22.11.2019
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