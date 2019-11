Яндекс.Такси впервые в России запустила "Эко-тариф". Об этом говорится в сообщении компании.



С его помощью пользователи смогут вызывать автомобили такси, использующие в качестве топлива природный газ (метан).



Казань станет первым городом, в котором пользователи сервиса смогут заказать поездку на такси с использованием высокоэкологичного топлива.



На первом этапе к "Эко-тарифу" планируется подключить 650 автомобилей, работающих на метане. По техническим характеристикам они соответствует тарифу "Комфорт", стоимость поездки по сравнению с классом "Комфорт" не изменится. Пользователи смогут осознанно заказать поездку на машине, не наносящей вред окружающей среде. А водители - сэкономить до 60% расходов на топливо.



Казань была выбрана в качестве первого города для запуска "Эко-тарифа" в связи с высокой популярностью газомоторного топлива в регионе. В городе действуют четыре заправочные станции "Газпром" для автомобилей на метане - это делает для водителей заправку более удобной. На одной заправке метаном стоимостью 500 руб. автомобиль такси может проехать дистанцию почти в 2.5 раза больше, чем при заправке бензином на ту же сумму. Такая экономия поможет водителям повысить свой заработок. Кроме того, метан по классификации МЧС относится к самому высокому классу безопасности из всех видов автомобильного топлива.



В дальнейшем количество транспорта на метане планируется увеличивать. Этому способствует реализация соглашения о сотрудничестве, подписанного между "Газпром газомоторное топливо" и Яндекс.Такси в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.



Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива - стратегическое направление деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром газомоторное топливо".



Природный газ (метан) - ключевая альтернатива нефтяным видам топлива, его стоимость в среднем по России составляет порядка 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость 1 км пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1.6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 л бензина. При использовании природного газа на транспорте объём вредных выхлопов в окружающую среду ниже примерно в 10 раз.



Для идентификации природного газа в качестве моторного топлива на АГНКС "Газпром" зарегистрирован товарный знак EcoGas, который указывает на экологические и экономические преимущества продукта.



На территории России расположены 446 газозаправочных объектов, 317 из них принадлежат группе "Газпром". Общая производительность газозаправочной сети компании составляет около 2.2 млрд куб. м природного газа в год.



Компания "Яндекс.Такси" объединяет сервисы заказа поездок Яндекс.Такси и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Шеф. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 22.11.2019