Чистая прибыль Росбанка по МФСО за 9 месяцев выросла на 1.4% до 8.9 млрд руб.

Чистая прибыль группы Росбанк по МФСО за 9 месяцев 2019 года составила 8.9 млрд руб., увеличившись на 1.4% относительно аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Процентный доход за 9 месяцев 2019 года увеличился на 11% относительно 9 месяцев годом ранее, чистый комиссионный доход - на 6%, операционные расходы группы увеличились на 6%.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



"AK&M" от 22.11.2019