АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Кредитинвест"

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Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан, г. Кизилюрт). Об этом говорится в сообщении АСВ.
Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.
За выплатой страхового возмещения на 270.9 млн руб. могут обратиться порядка 1.7 тыс. вкладчиков.
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" 15 ноября 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 386-е место в банковской системе РФ.
"AK&M" от 22.11.2019