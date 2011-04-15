АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Кредитинвест"

Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан, г. Кизилюрт). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.



За выплатой страхового возмещения на 270.9 млн руб. могут обратиться порядка 1.7 тыс. вкладчиков.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" 15 ноября 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 386-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 22.11.2019