Акционеры НРД подписали новое акционерное соглашение

Акционеры Национального расчётного депозитария (НРД), являющегося центральным депозитарием России и входящего в группу "Московская Биржа", подписали новую редакцию акционерного соглашения в отношении НРД, при этом НРД стал стороной соглашения. Об этом говорится в сообщении Московской Биржи.



В уставном капитале НРД доля Московской Биржи составляет 99.997%, по одной акции принадлежит 34 участникам финансового рынка, в том числе банкам, брокерским компаниям, регистраторам, Республиканскому центральному депозитарию ценных бумаг (Республика Беларусь), а также международным центральным депозитариям, включая Euroclear Bank SA/NV и Clearstream Banking S.A. При такой структуре акционерного капитала подписанное соглашение позволяет обеспечивать баланс интересов акционеров и пользователей услуг НРД.



Действующее акционерное соглашение было заключено в 2011 году. С момента его заключения НРД, помимо приобретения статуса центрального депозитария, стал выполнять ряд новых инфраструктурных функций, в том числе системно значимого репозитария и национально значимой платёжной системы. Кроме того, в законодательстве произошёл ряд существенных изменений, регулирующих деятельность центрального депозитария. Указанные факторы обусловили целесообразность актуализации акционерного соглашения, подчёркивается в сообщении.



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



НРД признан Банком России системно значимым расчётным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платёжная система НРД имеет статус системно и национально значимой. НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчётно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы. Имеет счета в центральных депозитариях и международных расчётно-клиринговых центрах семи стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. Суммарная стоимость активов на хранении в НРД на 30 сентября 2019 года достигла 49.2 трлн руб.



"AK&M" от 22.11.2019