Рубль может развернуться в любой момент

Российская валюта продолжает планомерно укрепляться на торгах в пятницу. Пара доллар/рубль впервые за последние две недели тестирует локальную зону поддержки 63.60 руб., завершая снижением вторую пятидневку подряд. Более того, цена снова опустилась под 100-дневную скользящую среднюю, что подтверждает улучшение технической картины по рублю. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Для реализации такого сценария сформировались благоприятные условия на сочетании ряда важных факторов. Во-первых, на мировых рынках наблюдается робкое восстановление спроса на риск после воодушевляющих заявлений из Китая, которые снова дали инвесторам надежду на заключение промежуточной сделки, которая поможет предотвратить введение новых тарифов Трампа в середине декабря. Во-вторых, интереса к покупкам доллара на рынке Форекс не наблюдается, в том числе на фоне угасания бегства от рисков. В-третьих, нефть продолжает рост и готовится обновить 2-месячные максимумы за пределами отметки $64 за баррель. Более того, рубль ощущает поддержку налогового периода.



Неудивительно, что под воздействием вышеперечисленных драйверов доллар оставил попытки закрепиться выше 64 руб. Пространство для дальнейшего падения котировок еще присутствует, но дальнейшая реализация бычьего сценария для рубля во многом зависит от отношения инвесторов к риску – новая волна распродаж в сегменте высокодоходных активов может с легкостью развернуть пару в любой момент, тем более что уровни для фиксации прибыли выглядят привлекательными.







"AK&M" от 22.11.2019