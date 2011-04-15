Д.Медведев утвердил Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности до 2025 года
Правительство РФ утвердило Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности до 2025 года. Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Концепция направлена на развитие институтов и культуры благотворительности, международного сотрудничества в сфере благотворительности, благотворительности в субъектах Федерации, повышение эффективности и увеличение поддержки благотворительной деятельности граждан и организаций.