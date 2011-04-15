Кассация поддержала ФАС в защите прав МСП на госзакупках

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения и предписания ФАС России в отношении электронной площадки "Сбербанк-АСТ". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Напомним, в ФАС поступила жалоба компании "Стрелков и сын" - субъекта МСП, согласно которой ЗАО "Сбербанк-АСТ" - оператор электронной площадки - незаконно увеличил стоимость универсального передаточного документа и списал эту сумму со счёта заявителя. Универсальный передаточный документ можно использовать вместо счёта-фактуры и первичного учётного документа, оформляющего различного рода операции.



Согласно постановлению Правительства N 564, предельный размер платы составляет 1% от НМЦК и не более чем 5 тыс. руб. без учёта налога на добавленную стоимость. В случае заключения контракта с субъектом МСП, предельный размер такой платы не может составлять более 1% начальной (максимальной) цены контракта и более чем 2 тыс. руб.



В ходе рассмотрения жалобы доводы заявителя были признаны обоснованными и площадке выдано предписание о возврате излишне списанных средств.



Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, ЗАО "Сбербанк-АСТ" обратилось в суд.



Площадка ссылалась на то, что у ФАС отсутствуют полномочия по рассмотрению обращений на действия оператора электронной площадки после заключения контракта между заказчиком и победителем.



Вместе с тем, суды трёх инстанций поддержали решение и предписание ведомства, отказав оператору в удовлетворении заявленных требований.





"AK&M" от 22.11.2019