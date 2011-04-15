Внешнеторговый оборот РФ в январе-сентябре уменьшился на 3.1% до $488.8 млрд

Внешнеторговый оборот РФ в январе-сентябре 2019 года уменьшился на 3.1% до $488.8 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.



Положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 10.1% до $123.3 млрд.



Объём экспорта сократился на 4.6% до $306.1 млрд, импорта- на 0.4% до $182.7 млрд.





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