Заместителем генерального директора по защите активов Ингосстраха стал А.Гуляев

Александр Гуляев назначен на должность заместителя генерального директора по защите активов СПАО "Ингосстрах". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В новой должности Александр Гуляев будет курировать вопросы защиты активов компании и ее дочерних предприятий. Также он сохранит свой прежний пост директора Департамента анализа и защиты информации в компании и продолжит отвечать за безопасность и борьбу со страховым мошенничеством.



А.Гуляев родился 25 апреля 1961 года. В 1982 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. До прихода в Ингосстрах прошёл в МВД СССР и России путь от инспектора уголовного розыска до главного инспектора МВД РФ. С 2006 года по настоящее время возглавляет Департамент анализа и защиты информации компании "Ингосстрах" (ДАиЗИ).



"В условиях повышения активности со стороны разного рода мошенников на страховом рынке защита активов компании становится особенно важным направлением нашей деятельности. Оно призвано обеспечить наивысший уровень безопасности для наших клиентов и безупречное выполнение компанией своих обязательств при наступлении страховых случаев, – отметил А.Гуляев. – Противодействие страховому мошенничеству позволяет предотвратить неправомерные выплаты, снижает экономическую "подпитку" преступности, в том числе организованной, позволяет формировать цивилизованные общественные отношения, в конечном итоге – действует на благо всего общества".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 22.11.2019