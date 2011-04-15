Ингосстрах объявляет о кадровых изменениях

Решением совета директоров СПАО "Ингосстрах" в компании вводятся две новые должности – президент и первый заместитель генерального директора. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Президентом компании назначается Михаил Волков, ранее занимавший должность генерального директора. В новой роли М.Волков будет курировать направления, связанные с построением эффективной коммуникации компании с клиентами, а также представлением интересов компании во взаимоотношениях с органами государственной власти в сфере законотворческих проектов и взаимодействии с внешними партнёрами Ингосстраха.



Генеральным директором Ингосстраха назначен Константин Соколов, который обладает многолетним опытом работы в финансовой сфере. Последние несколько лет К.Соколов был в должности заместителя председателя совета директоров Ингосстраха. Основными задачами К.Соколова будут повышение эффективности операционной деятельности СПАО "Ингосстрах", сохранение его лидерства на страховом рынке и укрепление кадрового состава компании.



Первым заместителем генерального директора назначен Иван Матвеев, имеющий большой опыт работы в банковской сфере. И.Матвеев будет отвечать за совершенствование IT и онлайн-технологий, повышение инновационной активности бизнеса.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 22.11.2019