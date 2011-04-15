Дайджест газеты "Ведомости" от 25 ноября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 ноября 2019 года.





ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫБРАЛО ЖЕСТКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ ФНБ

ИНВЕСТОРОВ ЗАСТАВЯТ РИСКОВАТЬ СВОИМИ ДЕНЬГАМИ



Получить эти деньги будет непросто: доля ФНБ в финансировании проекта будет не больше 20%, сам инвестор должен также вложить 20%, при этом минимальная доходность вложений фонда - на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники "Ведомостей".





"ПЕРЕКРЕСТОК" ЗАПУСТИЛ ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КАФЕ И ОФИСОВ

СЕЙЧАС ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА ЭТОМ РЫНКЕ - METRO, "КОМУС" И "САМСОН-ОПТ"





Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group на базе онлайн-магазина супермаркета "Перекресток" запустил в тестовом режиме доставку для ресторанов, кафе, офисов, малого и среднего бизнеса и других корпоративных клиентов.





МИНПРОМТОРГУ ОТКАЗАЛИ В 105 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ В БЮДЖЕТ ПО ЭТОЙ СТАТЬЕ ЗАЛОЖЕНА НА ПОРЯДОК МЕНЬШАЯ СУММА





Минпромторг просил заложить в бюджете 2020-2022 гг. 105 млрд руб. на льготный лизинг гражданских судов: предполагалось, что ежегодно государственным лизинговым компаниям будет выделяться по 35 млрд руб. на корабли и нулевая стоимость этих средств позволит поставлять суда в лизинг по льготной ставке. Но Минфин выступил против, рассказали "Ведомостям" три федеральных чиновника.





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"AK&M" от 25.11.2019