Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 25 ноября 2019 года.



МАСТЕРА МАШИННОГО УДВОЕНИЯ

РОСТ СТАВОК УТИЛЬСБОРА ПОДНИМЕТ АВТОЦЕНЫ



Как и предполагал "Ъ", правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке. Степень повышения зависит от сегмента, больше всего она для легковых машин - в среднем ставки здесь вырастут более чем вдвое - на 110,7%. Теперь помимо традиционного роста цен с 1 января на покупателя ляжет дополнительная нагрузка. Как минимум это актуально при приобретении импортного автомобиля, а также машин, собранных в РФ концернами, которые не заключили специнвестконтракты (СПИК). До конца года потребители еще смогут купить машины по старым ценам, поэтому на рынке ждут оживления спроса.





ПОЛИЦЕЙСКИМ ИЗ РОСГВАРДИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДСТАВИТЬСЯ

ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРАВИЛАХ ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ГРАЖДАНАМИ





Как стало известно "Ъ", сегодня на рассмотрение Госдумы будет представлен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при обращении к ним. Впрочем, нововведение должно коснуться только гвардейцев, служащих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы. Они, как и их коллеги из МВД, являются полицейскими, дежурят вместе с ними на улицах, участвуют в различных проверках, но при этом сейчас имеют право не показывать удостоверение, а также объяснять свои действия в отношении граждан и права последних. Между тем бойцы спецподразделений в целях их собственной безопасности сохранят инкогнито, однако в случае необходимости и их можно будет опознать по вводимым в Росгвардии идентификационным жетонам.





АВРААМА РУССО ХОТЯТ ВНОВЬ ПОСЛУШАТЬ В СУДЕ

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ О ПОХИЩЕНИИ ПЕВЦА ПРОСЯТ ОТМЕНИТЬ И ПРОКУРАТУРА, И БЫВШИЙ ПОДСУДИМЫЙ





Как стало известно "Ъ", и прокуратура, и бывший обвиняемый оспорили решение Пресненского суда столицы по делу о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Суд, напомним, прекратил производство по делу, сославшись на примечание к соответствующей статье Уголовного кодекса, поскольку похитители добровольно отпустили свою жертву. Генпрокуратура требует отмены этого решения, считая его незаконным, а бывший подсудимый, экс-офицер ФСО Владимир Гусаков, настаивает на оправдании, утверждая, что в момент предполагаемого преступления находился в другом регионе.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛОМ СДАДУТ НА БИРЖУ

ЭТОТ КАНАЛ ПРОДАЖ МОЖЕТ СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продавать весь металлолом, который образуется у госкомпаний, через биржевые торги. Таким образом регулятор надеется повысить прозрачность рынка и эффективность работы компаний. На лом от госкомпаний приходится до половины этого сырья в РФ, общий рынок оценивается в 1 трлн руб. в год. Основные объемы лома дают ОАО РЖД, "Газпром", Минобороны и "Роснефть". Предложения ФАС в наибольшей степени угрожают интересам "Транслома", у которого сейчас заключены эксклюзивные контракты на лом ОАО РЖД и Минобороны.





В TELEGRAM ПРИШЛИ ЗА КНИГАМИ

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ ГРОЗЯТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПИРАТСТВО В МЕССЕНДЖЕРЕ ВЛАСТЯМ США





Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая крупнейшие книжные издательства, пожаловалась администрации мессенджера Telegram на распространение пиратского контента в более чем 170 каналах, аудитория которых может достигать "нескольких миллионов". С проблемами сталкиваются и владельцы видеоконтента, указывающие, что Telegram перестал отвечать на претензии после начала проблем с выпуском криптовалюты TON. Если мессенджер не пойдет навстречу, правообладатели грозят обращением в Торговую палату и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.





БИТКОЙН ЗАЧЛИ ПО УСТАВУ

ВИРТУАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ ВПЕРВЫЕ ВНЕСЛИ В КАПИТАЛ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ



Пока законодатели готовят законопроект о цифровых активах, под который не подпадают криптовалюты, в России впервые удалось внести биткойн в уставный капитал. Налоговики зарегистрировали изменения. Для этого пришлось провести оценку электронного кошелька с биткойном и нотариально заверить акт приема-передачи. По оценкам экспертов, правового статуса биткойну прецедент все-таки не создаст, но может расширить сферу его применения.





КОЛЛЕКТОРЫ ПЕРЕТЯГИВАЮТ ПОРТФЕЛИ

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫСИЛИ СПРОС НА ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ



Банки все активнее продают просроченную задолженность: в январе-сентябре предложение выросло на 70%, а доля завершенных сделок достигла 80%. Несмотря на отсутствие дефицита, коллекторы покупали долги за рекордные за последние четыре года 2,65% от суммы. По мнению участников рынка, этому способствовали повышение уровня конкуренции среди покупателей и увеличение доли просуженных кейсов в объеме предложения. Рынок продолжит рост и по итогам года может достигнуть порядка 540 млрд руб., превысив показатель рекордного 2016 года.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 25.11.2019