ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 23 ноября, в размере 63.7101 руб. против 63.8430 руб. на 22 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.11.19 - 63.8430 руб.

21.11.19 - 64.0213 руб.

20.11.19 - 63.7730 руб.

19.11.19 - 63.7542 руб.

16.11.19 - 63.8881 руб.















































































"AK&M" от 25.11.2019