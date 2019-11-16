ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 23 ноября, в размере 70.5207 руб. против 70.6997 руб. на 22 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



22.11.19 - 70.6997 руб.

21.11.19 - 70.8524 руб.

20.11.19 - 70.6286 руб.

19.11.19 - 70.5313 руб.

16.11.19 - 70.4111 руб.



















































































































































































































































"AK&M" от 25.11.2019