Повтор! Кабмин внёс в Госдуму законопроект о производстве лекарств без согласия патентообладателя

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс, предусматривающий возможность производить в России лекарства без согласия патентообладателя. Соответстсующий законопроект размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.



В соответствии с законопроектом, Правительство РФ будет принимать решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия обладателя "в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан".



Патентообладателя будут уведомлять о том, что в России хотят выпускать его лекарства, и он получит право на "соразмерную компенсацию". Методику расчёта компенсации и порядок её выплаты будет определять также Правительство, говорится в законопроекте.



"AK&M" от 25.11.2019