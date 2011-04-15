Рубль снижается, несмотря на налоги и высокие цены на нефть

Американская валюта усилила рост на мировом рынке благодаря позитивной статистике из США и заявлениям президента Д.Трампа в пятницу о том, что заключение торговой сделки уже близко. Основные потери понесли ключевые валюты. Валюты EM демонстрировали смешанную динамику, балансируя между сильным долларом и улучшением рисковых настроений инвесторов. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Сергея Гайворонского. В пятницу существенное снижение наблюдалось по паре евро/доллар на фоне первого выступления Кристин Лагард в ранге главы ЕЦБ. Значительная часть ее речи была посвящена необходимости усилить меры фискального стимулирования, что выходит за рамки компетенции регулятора. По мнению К.Лагард, только монетарных мер уже недостаточно для вывода экономики на траекторию устойчивого роста. Если новому лидеру европейского Центробанка удастся достигнуть успеха на этом поприще, евро в перспективе ждет укрепление, однако пока рынки позитивной реакции на выступление К.Лаг ард не продемонстрировали.



Японская йена в пятницу умеренно слабела, что свидетельствует об улучшении аппетита к риску. Валюты развивающихся рынков демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне множества внутренних факторов, влияющих на поведение валют. Рубль умеренно ослабел к доллару на фоне нейтральной динамики нефти и приближения пика налогового периода, который пройдет сегодня.



Пара доллар/рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 64.1-63.6. Рынок ожидает новых драйверов для выхода из "боковика". Поддержка налогов начнет слабеть к концу недели, поэтому многое будет зависеть от аппетита к риску на глобальных рынках.



RGBI практически вернулся на исторические максимумы. Ускорение недельной инфляции в среду не повлияло на спрос на долговом рынке. На фоне паузы в смягчении политики ФРС и ускорения инфляции, снижение ставки ЦБ в декабре становится маловероятным. Дополнительным сигналом к этому стала пауза азиатских Центробанков.







"AK&M" от 25.11.2019