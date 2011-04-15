Нефть Brent всерьез нацелилась на тестирование сопротивления $65 за баррель. Ключевым фактором поддержки цен остаются ожидания того, что страны ОПЕК на венском заседании, которое состоится 5 декабря, согласуют дополнительные меры для стабилизации цен на мировом рынке. В частности, ОПЕК и ее союзники, по итогам встречи в декабре могут принять решение продлить текущие ограничения добычи до середины следующего года. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Срок действующего соглашения истекает в марте. Кроме того, участники рынка также допускают, что Саудовская Аравия вполне может выступить инициатором идеи еще большего снижения индивидуальных квот по добыче нефти. Учитывая прямую заинтересованность лидера ближневосточного нефтяного картеля в росте цен на нефть в преддверии IPO Saudi Aramco, подобные ожидания трейдеров более чем оправданы.



Кроме того, простого продления действующих ограничений по добыче на фоне признаков избыточного предложения вряд ли будет достаточно для решение данной проблемы. Напомним, согласно докладу ОПЕК, опубликованному в начале ноября, избыток предложения на рынке нефти уже в первой половине 2020 года может составить 900 тыс. баррелей в сутки.



Участники рынка также продолжают следить за ходом переговоров между США и Китаем. До 15 декабря, крайнего срока введения повышенных пошлин на китайский импорт, остаётся все меньше времени. В случае появления информации о готовности стран провести еще одну встречу, надежда на деэскалацию торговой напряженности может стать дополнительным фактором роста котировок нефти.







"AK&M" от 25.11.2019