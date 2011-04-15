Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование ГК "Глобус Групп"" на 767 млн руб.

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию ГК "Глобус Групп" в размере 767 млн руб. для строительства жилого комплекса в Липецке. Об этом говорится в сообщении банка.



Проектом предполагается строительство двух 25-этажных корпусов, объединяющих 336 квартир и подземный паркинг. Общая площадь комплекса составляет около 34 тыс. кв. м, включая жилую площадь в 21.5 тыс. кв. м. Старт продаж в ЖК планируется в 2020 году.



АО "Банк ДОМ.РФ" – уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 N151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ". АО "Банк ДОМ.РФ" осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ.



"AK&M" от 25.11.2019