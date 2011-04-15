ЦБ установил факты манипулирования рынком паёв ЗПИФ недвижимости "Аршин" под управлением УК "Диана"

Банк России установил факты манипулирования рынком паёв ЗПИФ недвижимости "Аршин" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Диана". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Установлено, что рынок организованных торгов паями сформирован за счёт сделок клиентов российских профессиональных участников рынка ценных бумаг ООО "Агро-Капитал", ПАО "Монтаж", ООО "Тепло-сервис", ООО "ОЗП".



В ходе проверки выявлены многочисленные связи между участниками рынка паёв и управляющей компанией. Кроме того, участники рынка паёв и взаимосвязанная с ними оценочная компания также вводили в заблуждение участников рынка паёв и искажали стоимость имущества фонда как при его формировании, так и в процессе обращения паёв на организованных торгах.



Банк России установил, что участниками рынка паёв заключались сделки с паями по предварительному соглашению на основании встречных заявок с совпадающими параметрами цены и объёма, что обеспечивало формирование и поддержание стоимости паёв на организованных торгах. Кроме того, сделки участников рынка паёв привели к существенным отклонениям параметров торгов паями.





"AK&M" от 25.11.2019